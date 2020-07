COGLIATE – A Cogliate l’unico nuovo caso di positività al coronavirus nel periodo compreso fra il 30 giugno e le scorse ore. Un +1, probabilmente fra una delle persone che erano in “sorveglianza attiva” ovvero che avendo avuto contatti con persone poi rivelatesi positivi, erano “a rischio”. Per il resto, dal Saronnese alla bassa comasca al Tradatese, gli ultimi giorni non hanno evidenziato alcun nuovo caso positivo, in tutta la zona.

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 34 (33)

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 224

Limbiate 198

Barlassina 46

In zona, +0 Tradate e Tradatese; +0 Saronno e Saronnese; +0 nella bassa comasca. Il Varesotto scende a “quota zero”, oggi nessun nuovo caso positivo al coronavirus; basso anche il dato della province limitrofe, +3 nel comasco e +4 in Brianza. Ecco il quadro della situazione odierna, con i nuovi contagi evidenziati soprattutto nella Bergamasca, seguita da Milanese e Bresciano, lo stesso trend evidenziatosi negli ultimi tempi. In Lombardia si è stato oggi sotto quota cento, attestandosi +95 con meno persone ricoverate e meno casi gravi.

(foto: sanificazione nei negozi di Cogliate)

