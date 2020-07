ROVELLO PORRO / TURATE – Neppure un nuovo caso di contagio da coronavirus, nella bassa comasca negli ultimi giorni, questo il dato decisamente buono che è emerso dai rilievi di oggi, il dato locale fa riferimento al periodo compreso fra il 30 giugno e le ultime ore.

Ecco il dato locale, con il numero complessivo delle persone contagiate nelle singole località dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Il Varesotto scende a “quota zero”, oggi nessun nuovo caso positivo al coronavirus; basso anche il dato della province limitrofe, +3 nel comasco e +4 in Brianza. Ecco il quadro della situazione odierna, con i nuovi contagi evidenziati soprattutto nella Bergamasca, seguita da Milanese e Bresciano, lo stesso trend evidenziatosi negli ultimi tempi. In Lombardia si è stato oggi sotto quota cento, attestandosi +95 con meno persone ricoverate e meno casi gravi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il Municipio di Rovello Porro)

04072020