Coronavirus, il punto di metà mattina: attenzione al Milanese

SARONNO – Varesotto, Comasco e Brianza, si resta ai minimi dall’inizio della pandemia, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus; il dato più fresco è quello di ieri sera, e fa riferimento a +10 casi nelle tre province. +4 nel Varesotto, +4 nel Comasco e +2 in Brianza; mentre la maggior parte dei nuovi casi riguardano Milanese, Bergamasca e la provincia di Brescia. Ma va così ormai da diversi giorni, con i casi regionali – ieri non così pochi, +115.

I dati locali – Purtroppo, perchè la richiesta di informazioni da parte dei cittadini rimane alta, l’ultimo dato disponibile da fonte regionale è del 29 giugno, e sono trascorsi ormai diversi giorni. Grazie alla collaborazione ed all’attenzione di (quasi) tutte le Amministrazioni locali della zona è possibile fare il punto per quanto riguarda diversi comuni del circondario, che informano puntualmente i propri cittadini e la stampa non appena in Comune giungono notizie ufficiali da parte di Ats Insubria o della prefettura. Ecco il riepilogo, negli ultimi giorni non sono state riscontrate novità: Uboldo 20 casi dall’inizio dell’emergenza, Origgio 35, Caronno Pertusella 105, Gerenzano 31, Cislago 37, Rovello Porro 22, Rovellasca 28, Turate 57, Lomazzo 31, Bregnano 22.

Per quanto riguarda Saronno il sindaco Alessandro Fagioli non fornisce indicazioni da molto tempo, mentre l’ultimo dato regionale è appunto del 29 giugno e parla di 240 persone contagiate dall’inizio della pandemia, non è stato sinora reso noto il nome delle persone attualmente positive e quelle in sorveglianza (ovvero coloro che essendo entrate in contatto con persone positive, potrebbero avere contratto il virus), e non sono giunti aggiornamenti riguardo ai decessi.

Nelle Groane il Comune di Limbiate informa nel modo più trasparente possibile, dalla propria pagina web ufficiale: 28 i decessi dall’inizio della pandemia; nell’ultima settimana 1 persona guarita, 4 positive e curate a casa, e drastica diminuzione delle persone in sorveglianza che sono scese a 4 da 11 della scorsa settimana.

04072020