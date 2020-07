GERENZANO – Dall’Amministrazione comunale alla “sua” Gerenzanese: grande cordoglio in paese per la scomparsa di Mario Pagani, giocatore, capitano, consigliere, presidente onorario della Asd Gerenzanese Calcio.

Le condoglianze arrivano dall’Amministrazione comunale del sindaco Ivano Campi che le ha espresse anche con un post sulla pagina Facebook istituzionale. “Ciao Mario! Ci uniamo alle condoglianze per la scomparsa di Mario Pagani, giocatore, capitano, Consigliere, Presidente onorario della Asd Gerenzanese Calcio, da sempre al seguito delle squadre e a fianco della nostra società sportiva. Grazie Mario!”.

Un messaggio di cordoglio arriva anche dalla società che gioca nel campo di via Inglesina: “La Asd Gerenzanese esprime profondo cordoglio per la perdita di Mario Pagani. Presidente onorario, consigliere nonché capitano nel campionato in Prima Categoria 1952-53. La Società tutta si stringe alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore, e gli rende omaggio ricordandolo con questa foto di squadra.

Ciao, Mario”. Ad accompagnare le condoglianze una foto in bianco e nero di Mario Pagani con la sua squadra.