GERENZANO – Singolare episodio ieri alle 19.25 in viale Padania a Gerenzano: nel corso del forte temporale abbattutosi sulla zona sarebbe stato un fulmine a colpire uno dei pali della pubblica illuminazione, mandando in frantumi la lampada e facendo cadere alcuni detriti su un’auto che stava passando proprio in quel momento. Al di là del comprensibile spavento, nessuna grave conseguenze per il conducente, un 32enne solo a bordo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento saronnese, con una ambulanza del Sos Rho ed anche l’automedica, arrivata dall’ospedale comasco di San Fermo della Battaglia. Una mobilitazione di mezzi di soccorso che si è rivelata fortunatamente inutile, visto che l’automobilista non ha riportato serie conseguenze e non è stato necessario il trasporto all’ospedale. Mentre i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del palo danneggiato e dei relativi impianti elettrici.

(foto archivio: vigili del fuoco in azione nella zona per i danni causati dal maltempo)

04072020