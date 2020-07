SARONNO – Il maltempo delle scorse ore, fra il tardo pomeriggio di ieri e la notte, ha creato parecchi problemi a Saronno. Allagati i due sottopassi cittadini.

Al rione Matteotti allagati anche gli spazi comuni di edifici residenziali.

Sottopassi allagati anche nel circondario, da Origgio a Ceriano Laghetto.

Mentre, tornando a Saronno, è caduto un grosso albero in via Padre Reina.

Coronavirus, si resta ai minini nella zona con pochissimi nuovi casi scoperti di positività, fra Varesotto, Comasco e Brianza; la maggior parte dei nuovi casi regionali riguardano Milanese, e le province di Bergamo e Brescia.

Ma non va altrettanto bene in Lombardia dove si resta sopra ai cento nuovi casi in un giorno, circa metà di quelli che sono stati scoperti nell’arco delle ventiquattro ore in tutta Italia.

Esselunga, marocchino litiga coi clienti e poi prende a sassate la polizia locale di Solaro: alla fine è stato bloccato dai tutori dell’ordine.

