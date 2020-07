SARONNO – Forza Italia scende in piazza anche a Saronno come nel resto d’Italia per una raccolta firme a sostegno del Presidente Silvio Berlusconi alla luce del “caso Franco”, un fatto, dichiarano gli azzurri che “riabilita totalmente la figura dell’ex Presidente del Consiglio vittima di una persecuzione giudiziaria”. Gazebo in molte piazze italiane con una raccolta firme per chiedere che il Presidente della Repubblica Mattarella nomini Berlusconi Senatore a vita “un atto dovuto dopo essere decaduto da Senatore a nostro avviso ingiustamente” dichiarano gli esponenti di Forza Italia.

Il gruppo Saronnese al gran completo intorno al commissario cittadino Agostino De Marco e all’assessore Mariassunta Miglino ha spiegato ai saronnesi anche i propri punti per il rilancio della città in vista delle elezioni previste per il 20 settembre prossimo. “Gli ideali di Forza Italia si basano sulla libertà,la partecipazione e la sussidiarietà e il nostro programma darà a Saronno una spinta innovatrice migliorando di gran lunga ciò che fino ad oggi è stato fatto per la città” concludono gli azzurri saronnesi.