ORIGGIO – Stava scaricando il proprio mezzo facendo una consegna nella sede della Oi di via Primo Maggio quando lo sportello l’ha colpito alla gamba provocandogli una frattura. E’ l’infortunio sul lavoro avvenuto ieri, intorno a mezzogiorno nella zona industriale cittadina. Il conducente, un 51enne, è finito a terra ma il suo urlo ha richiamato i colleghi che sono accorsi in suoi aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella presto raggiunta da un’automedica. Il personale sanitario ha prestato al 51enne le prime cure sul posto. Quando ne ha stabilizzato le condizioni è stato disposto ed eseguito il trasferimento all’ospedale di Legnano. E’ stato portato al pronto soccorso dove è stato sottoposto ai primi accertamenti. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale consortile di Origgio ed Uboldo che ha effettuato i rilievi del caso e verificato il rispetto di tutte le normative di sicurezza.

(foto archivio)

04072020