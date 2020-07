CARONNO PERTUSELLA – Si gioca questo fine settimana la 26′ edizione della Coppa delle Prealpi di softball, che a marzo era stata rinviata a marzo per l’emergenza coronavirus. Oggi, sabato 4 luglio, al campo di via Rossini a Bariola le gare del Gruppo B, alle 15 Rheavendors Caronno-Saronno, alle 17 New Bollate-Caronno ed alle 19 Inox Team Saronno-New Bollate; a Ospiate di Bollate le partite del Gruppo A, alle 15 Legnano-Avigliana, alle 17 Aviglianata-Mkf Bollate, alle 19 Mkf Bollate-Legnano. Domenica 5 luglio le finali dalle 10 in avanti a Ospiate, con finale alle 15 ed a seguire le premiazioni.

Le contendenti – Tre squadre di serie A1, Mkf Bollate, Saronno e Caronno Pertusella; e tre di serie A2, Legnano, Avigliana e New Bollate, per quello che costituisce il primo vero appuntamento ufficiale della stagione agonistica 2020. I campionati iniziano sabato 11 luglio.

Niente pubblico – A causa delle norme legate all’emergenza coronavirus, che vietano tassitivamente tutti gli assembramenti, non è consentito l’ingresso del pubblico. Ai due centri sportivi potranno accedere solamente giocatrici ed addetti ai lavori, seguendo le norme sanitarie in vigore, dunque con misurazione della temperatura corporea, e mascherine.

04072020