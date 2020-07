CARONNO PERTUSELLA – Il pieno rispetto delle norme anticovid e tutta la magia del maxischermo sono i punti di partenza del cinema sotto le stelle caronnese.

“Dopo questa lunga chiusura, la voglia di non mollare è aumentata – spiegano gli organizzatori – ripartiamo insieme con un entusiasmente Cinema sotto le stelle, completamente in sicurezza e che vede coinvolti per la sua organizzazione alcune delle associazioni ed enti più attivi sul territorio”

Ad organizzarlo sono il Cinema di Caronno, Comune di Caronno Pertusella – assessorato alla cultura e Proloco con la collaborazione di Gruppo Alpini Caronno Pertusella. il costo è di 5 euro per tutti gli spettacoli ma è previsto una tariffa di 4,50 per chi acqusta online.

Si parte mercoledì 8 luglio alle 21,30 con Tutti in piedi, giovedì 9 luglio spazio a “La Bella e la Bestia” cartone Disney del 1991.

Per quanto riguarda le regole anticovid dal cinema rendono noto che “Verranno raccolti i dati degli spettatori presenti e conservato l’elenco per un periodo di 14 gg. Analogamente a quanto effettuato per il pubblico sarà mantenuto un registro presenze del personale in servizio”.

E ancora: “Prima dell’accesso al luogo sarà rilevata la temperatura corporea del personale volontario. Anche se non imposta dalla norma ma fortemente raccomandata, per una maggiore sicurezza, la misurazione sarà effettuata anche al pubblico nel punto individuato in planimetria. Nel caso in cui la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi. Saranno resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per il pubblico e per il personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di accesso ai servizi igienici. È stato previsto un percorso dedicato per l’accesso ai servizi igienici, individuato in mappa, sarà consentito l’accesso 1 persona alla volta. La postazione dedicata alla cassa è dotata di barriere fisiche (bancone); sarà favorita la modalità di pagamento elettronica, il personale in cassa sarà dotato di visiere. I posti a sedere saranno numerati per consentire una adeguata interazione della biglietteria online con quella sul posto. Il distanziamento , tra uno spettatore e l’altro è di 1.20 metri. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino dal raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso”.