SARONNO – Sono rimaste solo le vetrine e le insegne dei negozi ad illuminare il sabato sera saronnese. Ieri, per la quarta sera, l’illuminazione pubblica è andata in tilt. Lampioni tutti spenti e così all’improvviso via Garibaldi e corso Italia sono piombate nell’oscurità. A guidare i passi dei giovani e delle famiglie che si stavano godendo il fresco e una serata in città sono rimaste solo le vetrine e le insegni. Qualche chiamata è arrivata anche alla polizia locale

E’ un problema che si presenta da tempo in città e che negli ultimi giorni si è intensificato. Il black out dell’illuminazione secondo quando riportato dai commercianti è il quarto consecutivo in centro. Proprio i negozianti si sono lamentati dei continui black out che creano non pochi problemi e che certo non aiutano gli affari in un momento già difficile.

(foto di copertina: corso Italia al buio durante la serata di ieri sabato)