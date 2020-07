SARONNO – Nell’ultima seduta di consiglio comunale, in sede di approvazione del rendiconto 2019, si è parlato dell’attrattiva della città degli amaretti che la maggioranza con l’intervento di Davide Borghi ha detto di aver aumentato.

“Consigliere Borghi ha detto che è aumentato l’interesse del circondario verso Saronno:quale? Non ho capito chi viene a Saronno ad investire o a vivere. Li avete allontanati quelli che arrivano da fuori, vedi parcheggio pendolari o biblioteca per indicare due casi recenti…a me sembra una città senza grinta,le dico la verità, e non le dico quanto mi faccia male. Guarda al futuro? non direi..

Avete lavorato in sinergia con il circondario? Vogliamo fare l’esempio dell’ospedale? Cosa hanno fatto gli altri sindaci e cosa avete fatto voi? Voi silenzio assoluto, questo è certo non sia mai disturbare chi sta a Milano. Potrei citare il famoso Totò, che tanto piace all’assessore Tosi…potrei”.