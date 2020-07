ORIGGIO – Pasticcini ma soprattutto un biglietto giallo con tanti ringraziamenti e il messaggio “Non è vero che gli angeli hanno le ali, indossano anche la divisa della polizia locale. Grazie. Stefania, Tommaso, Angelica” è stato portato stamattina da una mamma e i suoi bimbi al comando del consorzio di polizia locale di Uboldo e Origgio.

La famiglia è stata, nel pomeriggio di venerdì, protagonista di una disavventura quando si è allagato il sottopasso autostradale in viale Europa. L’auto con la mamma e bimbi è rimasta bloccata ma un vigile non ha esitato a raggiungere la macchina salvando i bimbi e la mamma. Così la famiglia a voluto potere i propri dolci ringraziamenti che sono arrivati proprio all’agente che era in servizio e che ha salvato i due piccoli e la mamma. Un gesto semplice molto apprezzato dall’intero comando di polizia locale.

(foto: il biglietto di ringraziamento della famiglia alla polizia locale)

