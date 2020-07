SARONNO – Dopo la patronale in Prepositurale che ha seguito quella della Cassina ferrara oggi ilSaronno condivide il video della messa di San Giuseppe Confessore Parrocchia del Matteotti.

Qui la diretta de ilSaronno a partire dalle 10,30.

Chi vorrà andare a Messa troverà gli ingressi alla chiesa contingentati; all’esterno di ogni chiesa è affisso un cartello con l’indicazione del numero massimo di partecipanti consentito. Quindi, arrivati a quel numero, qualcuno potrebbe restare fuori. Infatti non solo non potrà entrare chi ha una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° gradi o con sintomi influenzali o è stato in contatto con qualcuno con il coronavirus. Ogni posto utile sarà segnalato con un adesivo numerato, quindi a distanza gli uni dagli altri. Sarà obbligatorio accedere con la mascherina, quindi anche la preghiera e il canto saranno diversi, senza libretti né altri sussidi.

Bisogna evitare ogni forma di assembramento all’ingresso, in chiesa e all’uscita. Quindi non ci si può fermare alla fine a condividere.

Lo scambio di pace potrà avvenire solo con un cenno del capo o della mano, senza sentire la mano accogliente dell’altro. Ci rifaremo con un grande sorriso dietro la mascherina. Chi distribuirà la Comunione dovrà igienizzare le mani e indossare un guanto monouso e mascherina, avendo cura di non venire mai a contatto con le mani dei fedeli