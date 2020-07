Ritorno in pista “con record” per Marcomin. Plauso dell’Osa e della città

SARONNO – Dopo i primi allenamenti al Colombo Gianetti lo stadio comunale di via Biffi primo spazio sportivo a riaprire dopo il lockdown per gli atleti dell’Osa è ora il momento di tornare alle gare.

Per Giorgia Marcomin la prima gara outdoor di questa strana stagione 2020 condizionata dalla pandemia è stata in trasferta a Vittorio Veneto. L’atleta della società saronnese Marcomin nei 100 ostacoli con 14.46 stabilisce il nuovo record di società assoluto, polverizzando il precedente record di Flavia Borgonovo, stabilito nel lontano 1993. Dalla società arrivano con un post su Facebook “i complimenti a Giorgia, classe 2002 al primo anno junior e al suo allenatore Lorenzo Antico”.

Un plauso alla giovane atleta arriva anche dall’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone: “Complimenti a Marcomin per il nuovo record. E’ un weekend importante per lo sport saronnese con il ritorno in campo anche del Saronno Softball anche se a porte chiuse. La sicurezza è ancora una priorità ed è importante che lo sia ma è bello vedere gli atleti tornare a vivere le proprie passioni”.

(foto Osa)