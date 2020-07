BOLLATE – Inox Team Saronno mattatore nella ventiseiesima edizione della Coppa delle Prealpi: vinto sabato il girone di Caronno Pertusella, le saronnesi questa mattina ad Ospiate di Bollate hanno facilmente battuto l’Avigliana in semifinale e poi hanno superato 3-1 le padrone di casa del Mkf Bollate nella finalissima pomeridiana. Una finale ben giocata da entrambe le parti, le due squadre sono già in forma e l’assenza delle straniere (bloccate nei loro Paesi dall’emergenza coronavirus) non ha influito sullo spettacolo. Gara ipotecata sin dall’inizio dal Saronno, con un triplo di Brugnoli al primo inning, fruttato due punti, con ancora Brugnoli a innescare l’azione per conquistare un altro punto al terzo inning. All’ultima ripresa l’avvicendamento in pedana fra Alice Nicolini e Veronica Comar del Saronno ed un Bollate a tentare il tutto per tutto, ma il risultato è stato fissato sul 3-1.

I risultati – Si è giocato a porte chiuse, come previsto dall’ordinanza regionale contro la diffusione del coronavirus. Sabato. Girone 2 a Caronno Pertusella: Inox Team Saronno-Rheavendors Caronno 7-0, Rheavendors Caronno-New Bollate 3-7, Saronno-New Bollate 4-0; girone 1 a Bollate: Avigliana-Legnano 7-2, Mkf Bollate-Legnano 3-1, Mkf Bollate-Avigliana 5-0.

Domenica a Bollate. Semifinali: Inox Team Saronno-Avigliana 11-0, Mkf Bollate-New Bollate 10-3; finale 5′-6′ posto: Rheavendors Caronno-Legnano 3-1, 7-1; finale 3′-4′ posto New Bollate-Avigliana 6-2; finale 1′-2′ posto Inox Team Saronno-Mkf Bollate 3-1. Classifica: Inox Team Saronno, Mkf Bollate, New Bollate, Avigliana, Rheavendors Caronno, Legnano.

