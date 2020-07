SARONNO – Pur nel rispetto delle normative anti-contagio sono tantissimi i fedeli che stamattina si sono radunati, alle 10,30 alla chiesa di San Giuseppe Confessore, per partecipare alla messa per festeggiare i vent’anni di ordinazione di don Paolo Fumagalli e don Federico Bareggi organizzata da suor Annunciata.

Una celebrazione particolarmente intensa con una bella omelia di don Federico che ha raccontato il suo percorso e quello di don Paolo insieme in seminario poi proseguiti uno a Milano uno a Varese “per ritrovarsi nella vera capitale Saronno”.

Al termine dell’omelia una lettera da parte della comunità con i ringraziamenti ai due religiosi per l’attenzione, il tempo e l’affetto dedicato alla parrocchia del Matteotti:”Vi siete messi al servizio degli altri. E noi della comunità di San Giuseppe confessore siamo grati al Signori di averci dato don Paolo e don Federico che da diversi anni sono un importante punto di riferimento per tutte le persone della nostra comunità”. Dopo la consegna di un dono c’è stata la sorpresa finale realizzata da alcuni ragazzi della comunità. Apprezzatissima dai due sacerdoti, infatti, è stato il video con foto (e quindi tantissimi ricordi) della loro presenza di in città.