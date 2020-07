SARONNO / GROANE – Dopo Turate, in zona un altro comune è ora covid-free, Barlassina: tutte le persone positive si sono negativizzate e non ci sono più persone in “sorveglianza” perchè a rischio di avere contratto il virus. Il tutto si inserisce in un contesto che resta buono, nelle province di Varese, Como ed in Brianza dove i nuovi casi anche nel fine settimana sono stati molto pochi,

Ieri in Lombardia, comunque, ancora poco meno di cento nuovi casi, media sostanzialmente stabile negli ultimi giorni.

Ecco il dato riepilogativo del fine settimana, con i casi riscontrati nelle varie località dall’inizio della pandemia (tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni):

Saronno 240

Uboldo 20

Origgio 35

Caronno Pertusella 105

Gerenzano 31

Cislago 37

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Tradate 127

Venegono Inferiore 22

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 321

Busto Arsizio 403 (402)

Gallarate 263 (262)

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 34 (33)

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 224

Limbiate 198

Barlassina 46

(foto archivio: sanificazioni in corso Italia nella zona del centro storico di Saronno)

06072020