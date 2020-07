Elezioni Origgio: ecco il logo di Origgio 2020

ORIGGIO – Origgio 2020 parte… da simbolo. La lista civica nata in vista delle elezioni inizia presentando il proprio logo. “Un simbolo semplice da lista civica, con i colori di Origgio, senza altri simboli dei soliti partiti tradizionali”.

Chiara l’analisi sulla situazione degli altri competitor: “Ai nastri di partenza da tempo si parlava di una corsa a 2 candidati, con la sinistra e poi il “listone” di destra che vedrà molto probabilmente un “tutti dentro” con persone che calcano la scena politica di Origgio da 20 anni (che hanno fatto magari bene ma anche non benissimo…) e che come è risaputo non sono “amici” tra di loro per via di fatti, discussioni, torti che sono avvenuti nel corso di questi anni. Qualcuno pensava così di vincere tranquillamente perché per motivi politici queste liste devono dare un risultato ai loro “superiori”, alle loro segreterie provinciali e/o regionali che non possono permettersi una sconfitta”

Diversa la posizione della nuova civica: “Noi invece come gruppo di “Origgio2020” siamo liberi non abbiamo gerarchie e non dobbiamo garantire risultati a nessuno! Risponderemo solamente del nostro operato alla cittadinanza! Siamo fino ad ora soddisfatti perché abbiamo ricevuto risposte, commenti e consigli da parte di altri Origgesi che come noi sono stanchi di problemi che non vengono risolti e di tanto parlare senza poi fare.Il programma c’è e lo presenteremo il prima possibile, stiamo cercando di formare una lista valida formata da 12 persone (secondo le normative elettorali) da presentare alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre!”

L’annuncio si conclude con un ulteriore appello: “Se vuoi contribuire anche tu con idee, oppure mettendoti a disposizione scrivici ad [email protected] oppure tramite messaggio su Facebook”

05072020