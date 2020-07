Fiori bianchi per le donne nel ricordo di Santa Maria Goretti: l’iniziativa di Silighini con l’assessore Miglino

SARONNO – Nella mattinata di lunedì 6 luglio,in occasione della ricorrenza di Santa Maria Goretti, patrona della gioventù,Luciano Silighini Garagnani ha consegnato in centro alle donne delle attività commerciali e passanti un giglio bianco che insieme alla palma rappresentano nell’iconografia della giovane Santa la purezza e il martirio.

“È una data importante per ogni donna, rappresenta per noi cristiani il ricordo di una giovane bambina di 12 anni che ha lottato con forza per mantenere la sua purezza arrivando al punto di morire per non cedere alle angherie di un bruto. Uomo, che in punto di morte, ha saputo perdonare elevandosi alla santità. Santa Maria Goretti è oggi un esempio più vivo che mai per ogni ragazza che si appresta a diventare donna e per ogni donna che deve ricordare come il proprio corpo sia un tempio donato da Dio e come tale vada preservato” dichiara il regista e produttore Silighini “Saronno,grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Mariassunta Miglino con Rete Rosa,ha fatto molto per sensibilizzare la politica al rispetto della figura femminile e credo che questa sia la strada giusta”.

Ed è proprio l’assessore Maria Assunta Miglino insieme a Maria Grazia De Novellis a fine mattinata a raggiungere Silighini per terminare la consegna riscuotendo ringraziamenti e molti sguardi stupiti e inaspettati dalle tante signore che hanno ricevuto il mazzetto di fiori andati a ruba al punto che terminati i gigli Silighini ha comprato mazzetti di roselline bianche. Da padre di una bambina invito ogni collega papà a far conoscere alle proprie figlie la vita della cara Santa bambina Maria Goretti esempio di dolcezza e purezza cristiana”.