SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega nord in merito al gazebo del weekend.

Sabato 4 e domenica 5 luglio la sezione cittadina della Lega è scesa in piazza aderendo all’iniziativa nazionale per raccogliere le firme dei cittadini e dire stop alle cartelle esattoriali di Equitalia, alla sanatoria dei clandestini e ai vitalizi. Buon risultato anche per quanto riguarda il tesseramento

sostenitori 2020.

La grande affluenza di persone è stata anche occasione per raccogliere le impressioni dei saronnesi riguardo l’operato della giunta guidata dal nostro sindaco Alessandro Fagioli, e per poter spiegare quali sono i nostri progetti per proseguire altri cinque anni al governo della città.

La soddisfazione maggiore è stata vedersi riconoscere la capacità di agire nel concreto per realizzare il programma per il quale Saronno ci ha dato fiducia nel 2015, e nel saper affrontare le criticità cittadine senza perdersi in astrazioni che allontanano sempre di più la politica dalle persone.

Sembra che i saronnesi abbiano la memoria lunga e si ricordino bene come fosse la nostra città, dopo la disastrosa esperienza della guida PD, in particolare ravvisando come la stazione fosse percepita ostaggio della microcriminalità con l’istituzione assente, e la trasformazione che la stessa zona ha maturato in questi 5 anni di duro lavoro da parte del nostro sindaco.

Il sindaco Alessandro Fagioli, presente al gazebo domenica mattina, ha avuto l’opportunità di stringere virtualmente la mano ai tanti saronnesi che si sono fermati al gazebo riconoscendogli il grande impegno e grande lavoro di questi cinque anni.

Nel ringraziare ancora la cittadinanza per la numerosissima partecipazione al nostro gazebo e per le tante parole di sostegno e di affetto, ci diamo appuntamento ai prossimi gazebo per incontrarci, confrontarci e costruire insieme il futuro della nostra città. Saremo nuovamente presenti col nostro gazebo nel pomeriggio di sabato 11 luglio in piazza volontari del sangue.