SARONNO – L’illuminazione pubblica ha fatto le bizze, nel centro storico, durante il fine settimana; fra piazza Libertà e corso Italia s’è spenta di notte ed accesa di giorno.

Sono stati in tutto +13 i nuovi casi di positività al coronavirus, ieri fra le province di Varese, Como e Brianza. Come negli ultimi giorni un centinaio di nuovi casi positivi al coronavirus, in Lombardia. Emerge dai dati diffusi poco fa da Regione Lombardia. +98 i nuovi casi, crescono i guariti, stabile il numero delle persone in terapia intensiva; sotto quota 9.000 i nuovi tamponi effettuati.

Tornano gli sport di squadra, fa da apripista il softball con Saronno trionfatore alla Coppa delle Prealpi, primo evento stagionale, che si è svolto però senza pubblico, a porte chiuse come da disposizioni regionali contro la diffusione del coronavirus.

Su ilSaronno domenica mattina in diretta la messa dal rione Matteotti di Saronno.

Messa domenicale da Matteotti con don Paolo e don Federico Gepostet von IlSaronno am Sonntag, 5. Juli 2020

Fratelli d’Italia è partita da Saronno per il suo mototour.

