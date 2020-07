SARONNO – Non c’è pace per i residenti di via Da Vinci che tornano a dar voce ai problemi di degrado e schiamazzi che interessano l’arteria nel cuore del Matteotti. L’ultima denuncia arriva su Facebook sul gruppo “Sei di Saronno oggi” dove un saronnese ha postato diverse foto con rifiuti abbandonati vicino alle panchine e ai giochi. Si vedono bottiglie di vetro e di plastica, soprattutto di birra, bicchieri e confezioni di tetrapak.

Chiaro il messaggio del saronnese: “Grande festa sabato notte…schiamazzi fino a tardi!! Ore 23.30 scendo per vedere cosa succede e mi fermo per un ora a guardare ragazzi dai 16 ai 20 che come bestie spaccano, sporcano…senza nessuna pietà urge una soluzione drastica!“.

Contro il problema degli schiamazzi e del degrado negli ultimi anni era intervenuta con controlli continui la polizia locale che aveva arginato il fenomeno. Nelle ultime settimane il sindaco Alessandro Fagioli ha emesso un’ordinanza per chiudere le aree verdi dell’arteria. Il provvedimento, che ha visto anche il furto delle recinzioni, non ha sortito effetti almeno sulla limitazione del degrado e degli schiamazzi.