LIMBIATE – E’ successo nel weekend in uno stabile nel quartiere di Villaggio Giovi a Limbiate.

L’operazione è stata condotta dalla polizia locale cittadina, che da diversi mesi ha avviato un’importante attività di controllo nei confronti degli immobili occupati abusivamente.

Nel loro sopralluogo all’interno dell’abitazione, i cinque agenti impegnati hanno individuato uno scantinato utilizzato come dimora da cittadini extracomunitari: in uno dei locali risiedeva un uomo di origine marocchina, mentre nell’altro, oltre all’uomo identificato, anch’esso marocchino, si suppone possano abitare altre due persone.

Immediata la segnalazione propedeutica allo sgombero sia per l’occupazione abusiva, sia perché i locali non risultano idonei ad ospitare persone, per le caratteristiche di non abitabilità strutturale e per le condizioni igienico-sanitarie in cui si presentavano agli occhi degli agenti.

Da accertamenti ulteriori, il comando di polizia locale apprendeva che la proprietaria dell’abitazione risultava deceduta e, poiché gli eredi hanno rinunciato a rilevare l’immobile, quest’ultimo era abbandonato da tempo.

Lo sgombero dovrà avvenire entro venerdì 10 luglio, mentre la pulizia dei locali, internamente ed esternamente, dovrà avvenire entro la fine di agosto.

06072020