Saronno pronto a vincere il PlayBall

SARONNO – Siamo arrivati, finalmente, alla settimana del #PlayBall! L’inizio ufficiale del campionato nazionale di #SerieC sarà domenica 12 luglio alle ore 15.

La formazione saronnese, inquadrata nel Girone A, affronterà Senago-Milano United, Kemind Legnao e Malnate Vikings. La formula che è stata definita dalla federazione prevede andata, ritorno e seconda andata con la fine ufficiale il 4 Ottobre.

Al termine della #RegularSeason le squadre vincitrici dei rispettivi gironi si affronteranno nelle #PostSeason che decreteranno le promozioni in #SerieB.

L’obiettivo del Club per quest’anno resta la vittoria del girone per poter accedere ai #Playoff e poter così competere per la promozione alla serie maggiore il prossimo anno.

I mesi di stop forzato hanno sicuramente inciso sulla preparazione della squadra del Manager Andrea Franci, ma l’intensificazione degli allenamenti e le amichevoli precampionato giocate appena si è ricevuto il via libera dalla Federazione hanno permesso di recuperare buona parte del lavoro.

È il momento della partenza, la voglia di scendere sul diamante è tanta ed è arrivato il momento di dimostrare con i fatti che #Saronno c’è e vuole vincere!

