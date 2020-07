SARONNO – La proposta è stata butta lì, tra il serio e il faceto, in un post in cui è stato condiviso il post de ilSaronno dedicato al ritorno in attività del profilo “Sottopasso allagato di Saronno” e chissà che non possa diventare la sfida estiva dei saronnesi.

Di cosa stiamo parlando? Di un concorso di fotomontaggi che parta dalle immagini del sottopassaggio allagato. Le ultime risalgono a venerdì 3 luglio. Dopo il successo di quello con Gesù che cammina sull’acqua che intasa il sottopassaggio è tornata a galla una vecchia idea.

“Tutta questa celebrità mi spinge a pensare a un nuovo concorso di fotomontaggi – si legge nel post ironico della pagina – L’altra volta il primo premio era un tuffo di testa dal Ponte della Vittoria al primo allagamento. Stranamente non è stato ritirato, per cui…”.

I fotomontaggi con il sottopasso allagato hanno già spopolato in passato da quello con il mostro Lockness quello retrò in bianco e nero che sono ancora disponibili della pagina Facebook.

