SARONNO – Inizia con una serie di domanda al primo cittadino Luigi Clerici l’ultima nota della lista civica “Per Uboldo” sulla nuova caserma dei carabinieri. Ecco il testo integrale

“A che titolo i carabinieri occupano l’immobile di via Risorgimento se il contratto di locazione sottoscritto dal comune di Uboldo è scaduto il 31 ottobre 2019? Esiste qualche altro contratto in vigore dal 1 novembre 2019 ad oggi per l’utilizzo dell’immobile di via Risorgimento da parte dei carabinieri? Qualcuno ha pagato l’affitto al proprietario dell’immobile dal primo Novembre 2019 ad oggi? Oppure i carabinieri, e quindi il comune di Uboldo, occupano l’immobile di via Risorgimento abusivamente?

Chiediamo al sindaco del Comune di Uboldo, Luigi Clerici, di rispondere a queste semplici domande sulla caserma dei carabinieri invece di “allargare le braccia” per il continuo protrarsi della conclusione dei lavori della nuova caserma dei carabinieri.

Abbiamo appreso, infatti, dalla stampa locale delle preoccupazioni del sindaco di Uboldo, Luigi Clerici, in merito alla conclusione dei lavori della nuova caserma dei Ccarabinieri. L’annosa vicenda della realizzazione della nuova caserma, di cui si parla ormai da oltre quindici anni, pare essere ancora in alto mare.

L’ultimo intoppo in ordine temporale all’apertura della nuova caserma dei carabinieri pare sia dovuto al mancato allacciamento della corrente elettrica che comporterà la verifica di tutta l’impiantistica.

Dunque ci sarà ancora da attendere prima che la nuova caserma dei carabinieri possa venire inaugurata ed utilizzata. E quindi sarà necessario utilizzare ancora l’immobile in via Risorgimento.

Ma, ahimè, a seguito di nostra richiesta di accesso agli atti dello scorso 12 giugno, per avere il contratto in essere per locazione immobile di via Risorgimento adibito a caserma dei carabinieri, cioè dell’immobile dove attualmente è locata la caserma, la risposta a firma del segretario generale del comune di Uboldo, non lascia margini di dubbio: “A riscontro della sua richiesta, comunico, ……, che non risulta in essere alcun contratto di locazione per l’immobile di via Risorgimento adibito a caserma dei carabinieri”.

Considerato che l’ultimo contratto di locazione transitoria dell’immobile di via Risorgimento tra Comune di Uboldo proprietario è stato sottoscritto il 1° maggio 2018 e la durata è stata stabilità in 18 mesi, lo stesso è scaduto il 31 ottobre 2019”.

07072020