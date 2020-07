SARONNO – Chi pensava che ormai fosse finita si sbagliava: ormai da molti giorni non si registravano nuovi casi di contagio al coronavirus in città; la brutta notizia questa sera: i dati odierni di Regione Lombardia evidenziano un +1 a Saronno, si tratta dell’unico caso accertato di positività al coronavirus in tutto il Varesotto, quest’oggi. Il numero complessivo delle persone che sono state contagiata, a Saronno, raggiunge così le 241.

I nuovi casi di coronavirus continuano a ridursi, nella zona, come confermato dai dati appena diramati da Regione Lombardia e che fanno riferimento alla giornata odierna. +0 nel Comasco, mentre anche nel Varesotto i nuovi casi scendono, con soltanto un +1; mentre sono +5 quelli riscontrati oggi in Brianza.

Forte aumento del numero di guariti (+458), questa la buona notizia che emerge i dati giornalieri dell’emergenza coronavirus in Lombardia, appena diffusi dalla Regione. Drastico il calo dei nuovi casi positivi, oggi sono soltanto 53 ma anche a fronte di un numero di tamponi effettuato davvero molto ridotto. In tutto +13 decessi, quest’oggi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: Esercito all’ospedale di Saronno per le sanificazioni)

