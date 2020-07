ROVELLO PORRO – Ormai da diversi giorni nessun nuovo caso di positività al coronavirus nella bassa comasca, la notizia è sicuramente confortante e confermata dalle ultime rilevazioni locali, dal 4 al 6 luglio.

Ecco il quadro della situazione, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

I dati di ieri dell’emergenza coronavirus in Lombardia confermano il trend che appare ormai consolidato; il numero quotidiano dei nuovi casi in Lombardia si attesta sempre attorno al centinaio, ieri +111; stabili i ricoveri ospedalieri, in aumento il numero delle persone “negativizzate“, i “guarti” ieri sono stati +61. +3 i decessi. A livello provinciale, i nuovi casi di positività al coronavirus si concentrano dove sono stati individuati e circoscritti alcuni focolai, dunque fra le province di Cremona e Mantova. Nel Varesotto solo +2; nel Comasco +5 ed in Brianza +2.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

