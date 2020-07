Disinfestazione zanzare a Gerenzano

GERENZANO – Con l’arrivo dell’estate diventa necessario ricorrere alla disinfestazione zanzare, è per questo che l’ufficio igiene ambientale comunica che mercoledì 8 luglio 2020, dalle 00.01 alle 07.00 verrà eseguito l’intervento.

L’amministrazione comunale mediante passaggi con apposito mezzo attrezzato farà eseguire gli interventi di disinfestazione in molte aree verdi, quali l’area esterna del palazzetto dello sport e centro sportivo (campi da calcio), l’area esterna della scuola E. Fermi, l’area esterna della scuola Papa Giovanni XXIII, il parco in via Petrarca, il parco Fontanile San Giacomo, il parco di via Carducci, il parco in via Dei Casari, il parco in via Inglesina, il parco in via del Laghetto, il parco in via I Maggio ed infine il parco scuola Clerici.

In caso di maltempo, il servizio verrà effettuato in altra data. Gli interventi vengono effettuati utilizzando prodotti che presentano una bassa tossicità per l’uomo. Il comune di Gerenzano chiede la collaborazione dei cittadini raccomandando di non entrare, neppure con animali, nelle aree trattate durante l’intervento e per almeno due ore al termine di esso, di tenere chiuse porte e finestre poste in prossimità delle aree e di evitare il consumo dei prodotti di orti situati nelle vicinanze nei due giorni seguenti al trattamento.

(foto di archivio)

