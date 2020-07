Maturità ’20: sei 100 al collegio Castelli

SARONNO – Il particolare e unico esame di stato 2020 è stato svolto anche dagli studenti del collegio Castelli, che, come tutte le scuole superiori di Saronno ha dovuto sperimentare nuovi metodi e strumenti per poter continuare a svolgere regolarmente le lezioni, necessarie ai maturandi per una preparazione adeguata in vista dell’esame di maturità. Preoccupazione e spaesamento non sono mancati in questi mesi indimenticabili per tutti gli studenti, durante i quali sono stati molti i dubbi sullo svolgimento della prova, risolti solo poche settimane prima dall’inizio degli esami.

Nonostante il cambiamento repentino, che ha portato ad un modo diverso di frequentare la scuola, di seguire le lezioni e di sottoporsi alle verifiche, lo studio nella maggior parte dei casi è visibile dall’impegno constatato dagli stessi professori al colloquio in presenza e in particolare di fronte alle conseguenti valutazioni assegnate. Immancabili tra queste anche quelle eccellenti che al collegio Castelli sono state raggiunte da sei alunni:

Liceo scientifico sportivo: Federico Cattaneo 100

Liceo scientifico tradizionale: Sofia Genoni 100; Sara Zaffaroni 100

Istituto professionale alberghiero: Gabriele Alberto Proserpio 100, Lorenzo Rainoldi 100; Marika Rania 100

(foto di alcuni degli studenti del collegio che hanno conquistato il massimo dei voti)

07072020