Pierluigi Gilli e Davide Vanzulli in diretta su Radiorizzonti

SARONNO – La programmazione di Radiorizzonti non si ferma ed anche in questa settimana sono in programma trasmissioni di ogni genere per farvi restare sempre aggiornati su ciò che accade in città e non solo. L’appuntamento della settimana è fissato per sabato 11 luglio. Dopo Novella Ciceroni, di Obiettivo Saronno, intervistata nella scorsa puntata di “Dalla parte del cittadino”, ospiti di Gianni Branca altri due candidati sindaci: Pierluigi Gilli, alle 10.29, e Davide Vanzulli alle 11.03. A fare da sfondo a questi due giorni importanti, mercoledì 8 luglio alle alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Paolo Legrenzi, professore di psicologia all’Università di Venezia. Autore del libro “Felicità. Quali trappole mentali ti impediscono di essere felici”. Un altro appuntamento importante lo troviamo venerdì 10, alle 10.29, con replica alle 19.18, con Teresella Santinelli, in compagnia di Don Davide Mazzucchelli e “Appuntamento con l’arte”. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani.

Martedì 7 luglio – La giornata inizia alle 9.30, con Maria Grazia, che all’interno del consueto programma “Buona Giornata” darà preziosi consigli di giardinaggio. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Mercoledì 8 luglio – Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista intervista Paolo Legrenzi, professore di psicologia all’Università di Venezia. Autore del libro “Felicità. Quali trappole mentali ti impediscono di essere felici”.

Giovedì 9 luglio – Alle 9.30 “Arte e artisti”, andare per mostre e colloquiare con artisti a cura di Teresella. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.18, le interviste di Gabriella ed Emilio alle associazioni di Saronno e dintorni, E per finire il giovedì, alle 11.29, con replica alle 21, “Le poesie di Marisa Colmegna”. Venerdì 10 luglio – Alle 10.29, con replica alle 19.18, “Appuntamento con l’arte” a cura di Teresella Santinelli e Don Davide Mazzuchelli. Dopodichè alle 11.29, con replica alle 21, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, condotto da Igea.

Sabato 11 luglio – Alle 10.29, con replica alle 19.18, “Dalla parte del cittadino”, a cura di Gianni Branca, ospiti di questa settimana i due candidati sindaci, Pierluigi Gilli ed a seguire Davide Vanzulli. E per finire il sabato, alle 11.29, con replica alle 21, “Estate con noi”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 12 luglio – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”

Lunedì 13 luglio – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. E per finire alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

FOTO ARCHIVIO