Saronno omaggia Morricone: dal video di Zampetti condiviso da Miglino, alle rime di Prenna

SARONNO – Sono stati tantissimi i saronnesi che nelle ultime ore hanno condiviso, è il caso di dirlo, musica, pensieri e parole sulla comparsa di Ennio Morricone compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore scomparso ieri all’età di 91 anni.

Tra questi quello dell’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che ha scelto un omaggio decisamente saronnese con una performance dei fratelli Zampanetti (Sergio e Claudio) in Villa Gianetti con Giù la testa brano musicale composto da Ennio Morricone nel 1971 per la colonna sonora dell’omonimo film di Sergio Leone.

“Omaggio a #Morricone – commenta l’assessore alla Cultura – grazie all’interpretazione dell’indimenticabile maestro Sergio Zampetti e del caro maestro Claudio Zampetti, amati musicisti saronnesi! #Saronno e le sue #eccellenzemusicali”.

In rima il ricordo di Prenna, saronnese che crea ninne nanne per i diversi eventi cittadini e mondiali,

In questa sera lasciamoci cullare

Da chi con la musica ha saputo creare

Sensazioni ed emozioni eccezionali

Raccontandoci storie magiche e senza uguali

Accompagnate dall’orchestra con maestria

Per farci sognare con tanta fantasia e armonia.

RIP Maestro Morricone