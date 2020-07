Solaresi alla scoperta di Alda Merini con Annarita Briganti

SOLARO – Il comune di Solaro propone al pubblico un incontro speciale, guidato Annarita Briganti il 17 luglio alle 20.30 in villa Borromeo. Un’occasione per chi ama la lettura e la scrittura o per chi è curioso di riscoprire un frammento di un grande mondo che può aver abbandonato. Si tratta dell’evento “Alda Merini l’eroina del caos”, la cui organizzazione è stata gestita anche dal gruppo di lettura “LeggerMente” di Solaro e viene presentato sul volantino dell’iniziativa:

“Un poeta, non una poetessa. Rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e d’ipocrisia. Due matrimonio, quattro figlie e una guerra mondiale, ricoveri in manicomio, telefonate notturne, amori celebri e indimenticabili furori, cicche di sigaretta, scrittura, solitudini. Alda Merini è impossibile da contenere entro i bordi di una pagina perchè i suoi versi e la sua storia esondano, invadono la vita”.

L’ingresso è necessariamente su prenotazione.

Per chiedere ulteriori informazione sono disponibili questi contatti:

Ufficio cultura: 0296984470

[email protected]

(foto da archivio della villa Borromeo)

