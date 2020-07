LOMAZZO – Tir ribaltato in Pedemontana: è successo sulla rampa di collegamento con l’autostrada A9. Erano le 13 di oggi quando si è verificato il sinistro, all’altezza di Lomazzo: il veicolo si è appoggiato su in fianco e si è stata obbligati alla chiusura della rampa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a polizia stradale e ad una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Al di là del comprensibile spavento per l’accaduto, il conducente del mezzo ha riportato solo qualche escoriazione. E’ stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per essere medicato. Si tratta di un uomo di 34 anni.

In sostanza, il camion ha fatto tutto da solo, percorrendo la rampa: nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione le cause dell’accaduto.

(foto: nell’immagine diffusa dai vigili del fuoco di Como, il tir ribaltato sulla rampa di Pedemontana)

07072020