UBOLDO – A dare l’annuncio è stato direttamente il sindaco Luigi Clerici che ha spiegato le modalità con cui l’Amministrazione donerà due mascherine per i bimbi dai 3 ai 10 anni.

“Si avvisano le famiglie che mercoledì 8, giovedì 9 e sabato 11 luglio – dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 – alla Casa dei Talenti “Giancarlo Radrizzani” situata in via per Origgio, verranno distribuite due mascherine per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni”

Per ottenere i dispositivi sarà necessaria la presentazione del documento di identità di uno dei genitori. In caso di delega, la stessa deve riportare nome e cognome della persona delegata e firma del delegante.

Ovviamente per evitare di vanificare l’attenzione contro il virus per tutta la durata dell’operazione per tutti da chi effettua la distribuzione ai genitori che si recano a ritirarla c’è fatto obbligo di indossare la mascherina e soprattutto di evitare assembramenti.

(foto d’archivio: alcune mascherine fornite da Regione Lombardia e distribuite alle famiglie)