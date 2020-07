Uboldo ricorda la scomparsa Morricone

UBOLDO – Anche la città di Uboldo ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Ennio Morricone, compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano.

Morricone ha scritto le musiche di oltre 500 film e serie tv, oltre che opere di musica contemporanea, ed è grazie alla sua vastissima gamma di generi compositivi che viene considerato uno dei più grandi prolifici e influenti compositori.

“Grazie maestro! La tua musica vivrà per sempre e sempre accompagnerà il nostro tempo!” E’ con questa frase seguita da una foto di Morricone che Uboldo, attraverso la sua app ufficiale, ha deciso di ricorda la scomparsa dell’artista avvenuta all’alba del 6 luglio 2020 a 91 anni al campus biomedico di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di una caduta con conseguente rottura del femore. Le esequie si sono celebrate in forma privata all’interno del campus biomedico, come voluto da Morricone stesso, ora riposa al cimitero Laurentino.

(foto di archivio)

07072020