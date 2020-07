Bonifiche, approvata programmazione interventi su siti inquinati

MILANO – La Giunta regionale della Lombardia, ha approvato su proposta dell’assessore ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, la prima programmazione economico-finanziaria 2020 per la realizzazione d’ufficio, da parte dei Comuni, degli interventi di bonifica di siti inquinati e, con lo stesso provvedimento e’ stato autorizzato il finanziamento alla Provincia di Lodi per la discarica nel Comune di Casalpusterlengo.

CATTANEO – “Prosegue l’azione di Regione Lombardia volta al risanamento e al recupero di territorio per una maggiore tutela dell’ambiente – chiosa l’assessore Cattaneo -. Con il finanziamento di questi interventi possiamo sostenere con oltre 920 mila euro i Comuni che devono procedere d’ufficio alla bonifica di aree inquinate, alla messa in sicurezza delle aree e alla prosecuzione di interventi di bonifica, al fine di superare i rischi dovuti alla presenza di rifiuti”.

INVESTIMENTO ECONOMICO – Il totale degli impegni di spesa previsti per il 2020, e’ pari a 920.114,46 euro.

DESTINTARI DELLA MANOVRA – Destinatari della manovra sono le Amministrazioni locali che intervengono d’ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica.

INTERVENTI IN PROGRAMMA – Il primo programma degli interventi per l’anno 2020 comprende in dettaglio:

– Comune di Mediglia (MI) – Sono stati previsti 109.274,03 euro per interventi di integrazione della caratterizzazione ambientale (ricerca dei PCB nei rifiuti, delle diossine nel top soil ed esecuzione di una nuova campagna sulle acque di falda) del sito inquinato “Ca’ del Lambro”. Il sito denominato “Ca’ del Lambro” nel Comune di Mediglia e’ costituito da un un’ansa del Lambro riempita di rifiuti industriali, in parte in area demaniale e in parte in area privata.

– Comune di Laveno Mombello (VA) – Interventi di bonifica del sito “Ceramica Industriale di Laveno Verbano Coop. a R.L. – ex Richard Ginori”. Il finanziamento riconosciuto al Comune di Laveno Mombello e’ pari a 96,5 mila euro, per la redazione delle opere funzionali alla Messa In Sicurezza Permanente. In particolare, della realizzazione un bacino di laminazione delle acque di scolo e ruscellamento provenienti dalle superfici della MISP prima dell’immissione nel torrente Fassora, al fine del controllo e regimazione delle acque meteoriche, gia’ particolarmente critica nella zona a contorno.

– Comune di Monticelli Pavese (PV) – Interventi di bonifica ambientale dell’area ex Agrichimica e Colla. Il finanziamento di 91,5 mila euro riguarda la copertura delle spese per il mantenimento del monitoraggio ambientale del sito oggetto di bonifica, che consentiranno di verificare la bonta’ della attenuazione naturale del fenomeno di inquinamento residuo della falda, al fine di restituire all’uso legittimo l’area e concludere il processo di bonifica con la certificazione finale della Provincia di Pavia, quindi di svincolare l’area da ogni onere reale e ambientale.

– Comune di Sesto San Giovanni (MI) – 561.840,43 euro per l’intervento di messa in sicurezza permanente dell’area di Viale Rimembranze. Il finanziamento richiesto dal Comune di Sesto San Giovanni riguarda la messa in sicurezza permanente di un’area comunale di viale Rimembranze 245, di 3.300 mq, dove e’ prevista la riqualificazione di un parco pubblico. Il Progetto, approvato e autorizzato comporta lo scavo e la rimozione di parte dei terreni contaminati e l’interruzione dei percorsi di esposizione individuati dall’Analisi di rischio.

– Provincia di Lodi: 61 mila euro per interventi sull’area di discarica nel Comune di Casalpusterlengo, per l’avvio e il mantenimento della post-gestione a seguito della chiusura della discarica e del collaudo dell’intervento realizzato dal Comune di Casalpusterlengo, nelle more dell’escussione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia. (LNews)

(foto archivio)

08072020