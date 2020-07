Bosco della droga, trovata quinta pistola

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Ogni nuovo record viene infranto ormai nel giro di pochi giorni all’interno dei boschi che costeggiano la linea ferroviaria Saronno-Seregno alle porte di Ceriano Laghetto. Da ormai quasi 80 giorni sono operativi i volontari del Gst, Gruppo supporto territoriale, coordinati dalla polizia locale che, con l’utilizzo del metal detector, hanno messo a segno una serie di “scoperte” decisamente interessanti sul vero e proprio arsenale a disposizione degli spacciatori di droga che avevano fatto di quest’area il loro regno incontrastato.

Sono stati portati alla luce ben 120 involucri, tutti accuratamente confezionati in diversi strati di pellicola trasparente, prima di essere occultati sotto diversi centimetri di terreno. Tra gli ultimi ritrovamenti anche una pistola, la quinta ritrovata nel corso delle operazioni effettuate in questi mesi. In questo caso si tratta di un’arma in grado di sparare piombini calibro 4,5, che va ad aggiungersi alle precedenti trovate anche con i relativi proiettili. Oltre a confezioni di stupefacenti pronte per essere smerciate, nel corso delle operazioni di ricerca sono stati trovati anche ben 44 telefoni cellulari. Gran parte di questi avevano ancora la sim inserita, che può rivelarsi interessante per le indagini affidate alla Procura, a cui viene inviato tutto il materiale recuperato. Gran parte dell’attività degli spacciatori si svolgeva infatti tramite l’utilizzo di smartphone, con scambi rapidi di messaggini tra acquirente e venditore per concordare la consegna che avveniva all’interno del bosco o a bordo strada.

08072020