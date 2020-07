Calcio giovanile, sono iniziati gli open day del Fbc Saronno

SARONNO – Open day, il Fbc Saronno è ripartito: “In piena sicurezza con le adeguate misure di distanziamento sociale sono cominciati i nostri Open day che proseguiranno per le prossime due settimane” annunciano i dirigenti del club saronnese. Per tutti, il punto di riferimento è il centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro che costituisce la base operativa del settore giovanile societario.

Il programma degli open day del Fbc Saronno – Questo il programma delle prossime giornate di Open day organizzate della società biancoceleste del presidente Simone Sartori: giovedì 9 luglio alle 18.30 per i nati nel 2004 e 2005; sabato 11 luglio alle 10 per i nati nel 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011; sabato 11 luglio alle 15 per i nati nel 2008, 2009 e 2010. Intenzione della società è quella di ampliare il proprio settore giovanile, con una presenza in tutte le fasce d’età, in vista del via della prossima stagione.

(foto: un momento di uno degli open day al centro sportico Matteotti di via Sampietro)

09072020