Dante Cattaneo: controllati 700 mila metri di bosco

CERIANO LAGHETTO – In questo periodo sono stati controllati circa 700 mila metri quadrati di bosco nelle zone al confine fra Saronno e Ceriano Laghetto nei pressi della linea ferroviaria Saronno-Seregno, un terzo dei quali ripassato più volte, iniziativa che ha portato a diversi ritrovamenti: “Un lavoro enorme, per il quale non potremo mai ringraziare abbastanza la nostra polizia locale e i nostri volontari Gst, il Gruppo di supporto territoriale, che hanno attivato questa azione di bonifica senza precedenti e che non ha probabilmente eguali a livello nazionale dopo le reiterate operazioni di controllo e repressione che nei mesi scorsi hanno fatto “tabula rasa” dei malviventi, restituendo questa zona meravigliosa ai cittadini” commenta l’assessore comunale alla Sicurezza, Dante Cattaneo.

Ricchissima la collezione di armi da taglio portata in superficie, nella quale spiccano 8 machete, 8 coltellacci da macelleria, una mannaia, una falce, una accetta, 3 coltelli serramanico, un coltello tirapugni, 2 coltellini svizzeri, una lama libera da 30 cm e persino una spada con lama da quasi un metro. Non potevano mancare i bilancini di precisione, ben 16, per misurare gli stupefacenti durante le preparazioni delle dosi. Vi si aggiungono anche diversi strumenti elettronici come pc, rilevatore gps, macchine fotografiche digitali, tablet, ma anche documenti personali e contabili.

09072020