Elezioni ’20, dalla Regina Pacis parte il tour nei quartieri di Augusto Airoldi

SARONNO – In sella ad una bici storica, con un grande valore affettivo, stamattina alle 9 è partito il tour di Augusto Airoldi nei quartieri cittadini.

Il candidato sindaco sostenuto dal Pd e dalle civiche [email protected] e Augusto Airoldi sindaco ha deciso di iniziare la sua campagna elettorale incontrando ma soprattutto ascoltando i saronnesi. “E’ un’iniziativa a cui tengo molto – ha spiegato stamattina a ilSaronno – tanto che non sarà un’iniziativa estemporanea ma in caso di vittoria la ripeteremo anche in futuro”. Il primo quartiere è quello della Regina Pacis “dove si trovano molte associazioni che lavorano da sempre a sostegno della città e dei saronnesi e che in questo periodo di emergenza hanno fatto molto per tante famiglie”.

Dopo il tour, con pausa pranzo alla Cascina Colombara, stasera il primo evento pubblico: residenti del quartiere e curiosi sono attesi alle 2030 in via Biffi davanti allo stadio comunale Colombo Gianetti. “Finalmente un incontro vero e non tramite videoconferenza – spiega con entusiasmo ed energia Airoldi – ci saranno distanze e mascherine ma sarà bello avere un paio d’ore per confrontarsi coi saronnesi”.

08072020