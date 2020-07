CARONNO PERTUSELLA – Anche il settore giovanile pre agonistico scalda i motori preparando i prossimi open days che si terranno da sabato 11 a mercoledì 15 luglio. Vincenzo Nicoletti, responsabile tecnico delle squadre più giovani del vivaio rossoblu, è pronto con i suoi collaboratori ad ospitare direttamente allo stadio comunale di Caronno Pertusella di corso della Vittoria 999 tutti coloro che vorranno vestire la storica maglia rossoblù (sono invitati a presentarsi anche i ragazzi che la scorsa stagione hanno fatto parte delle squadre della Caronnese).

C’è già una grande novità: gli Open days saranno effettuati proprio allo stadio della prima squadra, a testimonianza della volontà da parte della Caronnese di dare la massima rilevanza al settore giovanile. Sul campo in sintetico del Comunale, solcato dai giocatori della Serie D, i ragazzi saranno i protagonisti rispettando tutte le regole anti Covid. Per evitare assembramenti il programma degli Open days è stato studiato in modo da far entrare le squadre al Comunale in orari diversi e da entrate differenti. Tutto è pronto: si raccomanda a coloro che desiderano partecipare agli Open days di arrivare per tempo allo stadio con mascherina personale e si informa che in loco sarà distribuita una specifica autocertificazione da compilare al momento. Per i motivi suddetti non sarà possibile effettuare la doccia all’interno degli spogliatoi. Per informazioni: segreteria telefono 029659623, Vincenzo Nicoletti (responsabile tecnico) telefono. 3402406170, email: [email protected] o [email protected], web: caronnese.com.

Marco Gentile

08072020