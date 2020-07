LOMAZZO – Cane lasciato in un terreno: la polizia locale è intervento ad ha sequestrato l’animale, ora il proprietario rischia strascichi penali. L’intervento degli agenti è avvenuto in un terreno incolto nei pressi dell’autostrada A9, in territorio di Lomazzo: sul posto gli agenti del comando lomazzese c’erano già andati nei giorni scorsi su segnalazione di alcuni cittadini. Nel campo c’erano due baracche di legno, rifiuti abbandonati ed appunto il cane, con un collare legato ad un palo. C’era stata la segnalazione al Servizio veterinario di Ats.

Quando, lo scorso fine settimana, sono tornati sul posto i vigili hanno trovato il cane che si era probabilmente liberato del collare e che correva attorno alla recinzione arrugginita. Hanno subito sequestrato il cane e denunciato il proprietario per maltrattamento di animali. Il cane, un pastore tedesco, è stato affidato al personale di un canile della zona.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale)

08072020