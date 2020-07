Maturità ’20: Zappa niente lancio dei tocchi, ma tanti 100

SARONNO – “Siamo contenti degli ottimi risultati (2 cento e lode, 13 cento e molti voti alti) ma soprattutto siamo soddisfatti che tutto il lavoro svolto abbia permesso gli studenti di vivere l’esame in presenza. Vedere la loro emozione quando toglievano la mascherina e iniziavano a parlare è impagabile”. Sono le parole della dirigente scolastica Elena Maria D’Ambrosio che guida l’Itc Zappa dove si sono conclusi, con ottimi risultati, gli esami di maturità.

“I ragazzi – continua la dirigente – hanno lasciato la scuola che conoscevano a febbraio e quando sono tornati ne hanno trovato una diversa: abbiamo posizionato, dopo la sanificazione, totem e percorsi colorati in modo che tutto avvenisse in sicurezza ma anche in modo preciso accogliente e colorato. C’è stato un grande lavoro da parte delle commissioni, dei docenti, del personale non docente e di tutto l’istituto”.

E non è mancato un esame un po’ speciale a distanza: “Un nostro studente è bloccato in Cina da mesi ormai ed ha potuto sostenere l’esame a distanza. Abbiamo fatto un po’ di prove anche per un orario che andasse bene a lui e alla commissione ma tutto si è svolto nel migliore dei modi”.

Gli ottimi risultati dell’Itc Zappa:

Classe 5ATU: Sabrina Muti 100

Classe 5 AAF: Simone Mitra 100; Huihui Xiang 100 e lode

Classe 5 BAF: Milla Baron 100; Alessandro Cattaneo 100; Ilaria L’Altrelli 100 e lode; Lisa Tartari 100; Andrea Veronelli 100

Classe 5 SARI: Martina Sofia Galli 100

Classe 5 CTU: Anna Veronica Barsizza 100; Denise Bottaro 100; Matteo Raffaele Addamo 100; Eleonora Taino 100

Classe 5 BTU: Martina Catania 100; Veronica Durante 100

(foto del lancio dei tocchi del 2019)

