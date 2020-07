MOZZATE – Cislista investito in via Pozzi a Mozzate: è successo oggi alle 12.20. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce rossa. Il ferito, un uomo di 41 anni, si è comunque ben presto ripreso, è stato medicato dal personale dell’autolettiga e poi è stato trasportato per tutti gli accertamenti del caso all’ospedale “Galmarini” di Tradate. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità in quanto è successo.

Sempre a Mozzate nella notte, alle 4, intervento di una ambulanza della Croce rossa varesina in via Castiglioni per prendersi cura di un uomo che stava male: per lui si è trattato di intossicazione etilica, non è stato comunque necessario il trasporto in ospedale perchè nel giro di poco è stato meglio.

(foto archivio: ambulanza sulla scena di un incidente stradale nella zona)

08072020