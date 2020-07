Saronno, pulizia sotto i portici: addio polvere, chewing gum ed allergeni

SARONNO – Addio polvere, allergeni, cenere e anche chewing gum: questa settimana è in corso ad opera di Amsa ed Econord la pulizia dei portici del centro storico.

Si tratta di una nuova tranche di un intervento introdotto qualche anno fa dall’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone. Una sperimentazione che ha dato buoni riscontri sul fronte degli apprezzamenti di cittadini e commercianti e che da allora viene riproposta con regolarità.

Non solo la raccolta di cartacce e mozziconi con il passaggio di ramazze e soffiatori ma una vera e propria pulizia con un prodotto innovativo che “lava” in modo osmotico anche gli allergeni. Il getto d’acqua elimina anche cattivi odori restituendo, soprattutto in questo periodo estivo una maggior vivibilità a tutti i portici. L’intervento è interessato i portici che si affacciano su corso Italia ma anche quelli su piazza La Malfa e piazza De Gasperi.

(foto: alcuni momenti della pulizia realizzata dagli operatori Amsa ed Econord)