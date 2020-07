Solaro, per i più piccoli, luglio nel giardino del nido Girasole

SOLARO – Dopo le iniziative estive per i bambini ed i ragazzi di scuola materna, primaria e secondaria, il Comune di Solaro attiva in collaborazione con Comuni Insieme e l’asilo nido Il Girasole un progetto completamente dedicato alla fascia 0-3 ed alle loro famiglie, madri, padri, nonni e zii compresi.

I piccoli potranno tornare a frequentare la struttura di via San Quirico per una serie di giochi e laboratori a base di natura e fantasia.

Le attività si terranno a partire dall’8 luglio ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 e martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 3487738740 e 3335953571.

Serena Nasta, consigliere comunale con delega all’Infanzia: «Questo progetto, nato innanzitutto per rispondere ad un bisogno emerso fra gli utenti del nido comunale Il Girasole, intende offrire momenti di gioco, di socialità e di contatto con la natura ai bimbi fino ai 3 anni.

Bambini che tornano quindi a giocare insieme, anche se suddivisi in piccoli gruppi, nell’ampio giardino del nido comunale.

La dimensione relazionale, dopo il sacrificio richiesto anche ai più piccoli a causa dell’emergenza Covid19, torna ad acquisire la sua giusta importanza, pur nel rispetto della sicurezza. I piccoli solaresi potranno finalmente anche loro mettere in gioco tutta la loro voglia di divertirsi e la loro energia».

(foto archivio)

08072020