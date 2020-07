LOMAZZO – “Nuova grandissima novità per la formazione della prima squadra: possiamo infatti annunciare con grandissima soddisfazione l’arrivo di Wereko”: ad annunciarlo sono i responsabili dell’Esperia Lomazzo che si sta potenziando in vista del prossimo campionato di Prima categoria.

Il direttore sportivo Stefano D’Ulivo ha dunque completato il nuovo “attacco” per la stagione 2020-2021 proprio con l’esperto e possente centravanti, Martin Wereko, classe 1996, “che va a unirsi a Mirko Drago e Ivan Caso per un tridente che ci fa già sognare!” rilevano dall’Esperia. Si tratta di una serie di acquisti che pongono la formazione della bassa comasca già nel lotto delle potenziali favorite in vista della prossima stagione agonistica, nella quale l’Esperia vuole evidentemente recitare un ruolo da protagonista. Wereko proviene dalla Guanzatese, dove era stato uno dei migliori dell’ultimo campionato, poi interrotto per l’emergenza coronavirus.

(foto: il direttore sportivo dell’Esperia Lomazzo, Stefano D’Ulivo, dà il benvenuto al nuovo arrivo in casacca lomazzese, Martin Wereko.