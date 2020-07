Calcio, Ardor Lazzate regina nel mercato d’Eccellenza

LAZZATE – Ardor Lazzate impegnata nel calcio mercato: l’unica formazione locale di Eccellenza ha già messo a segno diversi “colpi” con la regia del direttore sportivo Marco Proserpio. Matteo Ferrari è un trequartista, giovane, fresco di promozione in serie D con la Vis Nova.

In casa gialloblù è arrivato pure Mauro Belotti: il difensore classe ’84 vanta tante presenze in serie C e serie D, tra cui Pro Piacenza, Lumezzane, Albinoleffe, tanto per citarne alcune.

Nel gruppo anche Massimiliano Cantatore è un giocatore dell’ Ardor Lazzate. Un’ altro giovane rinforzo per mister Bonazzi, il classe 2001 farà parte della rosa per la stagione prossima.Nel suo passato vanta un curriculum in settori giovanili importanti: Albinoleffe, Brescia, Como, Renate, Giana ed in questa ultima stagione alla Fiorente Colognola in promozione bergamasca.

Una Ardor che dunque prosegue la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione agonistica.

(foto: Matteo Ferrari, neo giocatore dell’Ardor Lazzate)

09072020